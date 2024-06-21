В Челябинске стартовал суд по делу о «школьных обедах»

В Челябинске суд начал рассмотрение иска комитета по делам образования к УФАС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, сегодня, 21 июня, началось рассмотрение иска комитета по делам образования Челябинска к региональному УФАС России.

Чиновники мэрии оспаривают решение антимонопольного органа, признавшего сговор между комитетом и компанией «Уральский комбинат питания» при проведении в 2021 году 18 конкурсов по организации горячего питания в 106 школах города.

Напомним, внимание антимонопольщиков привлекли совместные конкурсы на оказание услуг по организации питания стоимостью более 2 миллиардов рублей, проведенные в феврале-марте 2021 года. В УФАС отметили, что условия конкурсных документаций были сформулированы таким образом, что победителем торгов в закупках могло стать только АО «Уральский комбинат питания». Причем качество услуг фирмы, как оказалось позднее, отвечало желать лучшего. Школьники и родители не раз высказывал недовольство получаемым питанием, а в октябре 2023 года разразился скандал после того, как детям подали рыбу, кусочки которой были поражены видимыми паразитами.

Как отметили в ведомстве, группы заказчиков формировались по территориальному принципу. При этом у каждой школы определены разные характеристики оказания услуг: приемы пищи, график оказания услуг и льготные категории детей. Кроме того, школам не было никакой необходимости в заключении соглашения на три года, как прописывалось в контрактах. В итоге часть контрактов пришлось расторгнуть до окончания срока в связи с изменением количества учащихся и лимитов бюджетных средств.

Но и это еще не все. Так, совместные конкурсы школ привели к завышению начальной цены контрактов, и, соответственно, увеличению размера обеспечения заявок. Начальная цена определялась не на основании предложений компаний о цене услуг, а по данным комитета по делам образования. Наконец, школы не принимали решения о совместных конкурсах и заключениях трехлетних контрактов – такие указания им дали в комитете по делам образования Челябинска.

По итогам рассмотрения дела в марте этого года комиссия УФАС признала, что комитет по делам образования города Челябинска и АО «Уральский комбинат питания» заключили антиконкурентное соглашение.

С этим не согласились в комитете по делам образования, и в апреле подали иск в арбитраж с требованием отменить решение. Чиновники настаивают, что в совместных закупках принимали участие не все учреждения, обязанные организовать питание в школах, а комитет не направлял школам коммерческие предложения. При этом ответственность за работу контрактных управляющих в школах несут руководители общеобразовательных учреждений, напомнили в ходе сегодняшнего заседания суда представители мэрии. Что же касается письма, направлявшегося комитетом в школы, то оно, подчеркивают в ведомстве, «носило рекомендательный характер». Ведь обязательными для исполнения являются только приказы и распоряжения.

К чиновникам присоединился и юрист «Уральского комбината питания», заявив, что предприятие также считает решение Челябинского УФАС незаконным (компания также направила в суд иск с требованием его отмены).

Но антимонопольщики сдаваться не собираются. Представители УФАС еще раз напомнили сегодня, что лоты были укрупнены, а потому в торгах смогла принять участие только одна организация. Причем при поведении совместных конкурсов лоты формировались под конкретного участника. К тому же в материалах дела есть скриншот электронного письма, в котором подчиняющееся комитету по делам образования МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» пишет, что от комитета пришло новое задание, и необходимо поправить определенные разделы в техдокументации. В другом письме, с электронной почты контрактной службы комитета по делам образования, речь идет о том, что в техзадание и проект заявки на проведение совместной закупки нужно внести правки. И указывается, какие конкретно.

Сегодня, 21 июня, суд объединил оба иска, полученные от городского комитета по делам образования и «Уральского комбината питания». Также к делу решено привлечь региональную прокуратуру, управление муниципальных закупок администрации Челябинска, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» и все 106 учебных заведений, фигурирующих в контрактах.

Следующее заседание запланировано на 6 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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