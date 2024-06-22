22 – 24 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22:45 – 00:00 Челябинск – На медиафасаде телебашни появится анимация огня и надпись «22 июня – День памяти и скорби. 1941-1945 гг. Никто не забыт – ничто не забыто» (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)