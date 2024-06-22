22 – 24 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2024, суббота
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11:00 Челябинск – «Том Сойер Фест»: работы в старинном доме купца Антона Беляевского (ул. Труда, 89)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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12:00 Челябинск – Детская программа выходного дня «Ура, каникулы!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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12:00 Челябинск – Программа выходного дня на Фестивале песочной скульптуры (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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13:00 Челябинск – Программа «Всемирный день верблюда» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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16:00 Челябинск – Концерт «От всей души» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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16:00 Челябинск – Поэтический вечер «Каменоломня» (бар Brothers, ул. Кирова, 110)
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17:00 Челябинск – Открытый моноспектакль Дмитрия Певцова «Эхо Победы» (ул. Кирова, 161, сцена на главной пешеходной улице города, у здания седьмого кассационного суда)
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22:00 Челябинск – «КиноЛето»: фильм «На войне как на войне» (реж. Виктор Трегубович) (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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22:45 – 00:00 Челябинск – На медиафасаде телебашни появится анимация огня и надпись «22 июня – День памяти и скорби. 1941-1945 гг. Никто не забыт – ничто не забыто» (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)
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23:00 Челябинск – Акция «Огненные картины войны» (Кировка, у памятника Танкистам-добровольцам)
23.06.2024, воскресенье
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09:00 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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12:00 Челябинск – Программа выходного дня на Фестивале песочной скульптуры (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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14:00 Челябинск – Семейные мастер-классы «Сад мастеров» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)
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16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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16:00 Челябинск – Вечер караоке «Самый лучший день» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Оживление неживого. Анимация в театре кукол» (Челябинский театр кукол, ул. Кирова, 8)
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