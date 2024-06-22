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Суббота, 22 июня 2024, 04:28 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

22 – 24 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2024, суббота

  • 11:00 Челябинск – «Том Сойер Фест»: работы в старинном доме купца Антона Беляевского (ул. Труда, 89)

  • 11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

  • 12:00 Челябинск – Детская программа выходного дня «Ура, каникулы!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

  • 12:00 Челябинск – Программа выходного дня на Фестивале песочной скульптуры (Городской сад им. А.С. Пушкина)

  • 13:00 Челябинск – Программа «Всемирный день верблюда» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

  • 14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

  • 16:00 Челябинск – Концерт «От всей души» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

  • 16:00 Челябинск – Поэтический вечер «Каменоломня» (бар Brothers, ул. Кирова, 110)

  • 17:00 Челябинск – Открытый моноспектакль Дмитрия Певцова «Эхо Победы» (ул. Кирова, 161, сцена на главной пешеходной улице города, у здания седьмого кассационного суда)

  • 22:00 Челябинск – «КиноЛето»: фильм «На войне как на войне» (реж. Виктор Трегубович) (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

  • 22:45 – 00:00 Челябинск – На медиафасаде телебашни появится анимация огня и надпись «22 июня – День памяти и скорби. 1941-1945 гг. Никто не забыт – ничто не забыто» (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)

  • 23:00 Челябинск – Акция «Огненные картины войны» (Кировка, у памятника Танкистам-добровольцам)

23.06.2024, воскресенье

  • 09:00 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)

  • 12:00 Челябинск – Программа выходного дня на Фестивале песочной скульптуры (Городской сад им. А.С. Пушкина)

  • 14:00 Челябинск – Семейные мастер-классы «Сад мастеров» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)

  • 16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

  • 16:00 Челябинск – Вечер караоке «Самый лучший день» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Оживление неживого. Анимация в театре кукол» (Челябинский театр кукол, ул. Кирова, 8)

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