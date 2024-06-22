Экстренное предупреждение: ожидаются ливни, грозы, град

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ближайший час и до конца суток 22 июня, ночью и днем 23 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с.

При этом 22-24 июня в крайних восточных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность ( 5 класс горимости леса по региональной шкале), в отдельных районах высокая пожарная опасность ( 4 класс горимости по региональной шкале).

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube