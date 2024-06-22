В России существенно подорожают арбузы и дыни

Майские заморозки в России почти не затронули бахчевые культуры, но арбузы и дыни все равно подорожают на 20% – 30%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году проблем с урожаем не предвидится: Минсельхоз прогнозирует общий сбор бахчевых в 2024 году на уровне 652 тыс тонн против 641,8 тыс тонн в прошлом году. Площади под арбузами и дынями также ежегодно увеличивается.

Но растет и себестоимость производства. По словам аграриев, за год подорожало буквально все: семена, агрохимия, логистика, удобрения, орошение, серьезно выросли зарплаты. Чтобы сохранить рентабельность, производители вынуждены будут поднять цены. Если в 2023 году в ритейле арбузы и дыни стоили в среднем 27 и 79 рублей за кг соответственно, то в июне текущего года в рознице уже встречаются цены 82 и 137 рублей.

«Сезон только начинается, поэтому цены еще сгладятся, но подорожания, похоже, не избежать, – пишет telegram-канал FMCG Report. – При этом серьезная часть рынка остается в «серой» зоне. Арбузы и дыни продаются стихийно вдоль дорог, а российские бахчевые при продаже часто подменяются более дешевой продукцией из Ирана или Узбекистана. Официальная статистика дает лишь приблизительное представление о ввозимых объемах в диапазоне 40-80 тыс. тонн. Но реальные данные могут быть значительно выше. Маркировка до этой отрасли еще не добралась».

Москва, Игорь Юров

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