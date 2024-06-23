Жители челябинской многоэтажки несколько месяцев мучились из-за трупного запаха, потому что управляющая компания отказывалась вскрывать квартиру умершего человека.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в квартире жила одинокая пенсионерка, зимой она умерла, но узнали об этом не сразу, а только когда из квартиры начало попахивать.
Кто-то открыл квартиру ключом и забрал тело. А запах остался. Обычно в таких случаях привести квартиру в порядок обязывают наследников, но у умершей старушки не осталось родственников.
Жильцы дома неоднократно требовали, чтобы управляющая компания продезинфицировала квартиру, но коммунальщики отказывались под предлогом того, что у них нет законных оснований вскрывать помещение. А полиция, по их словам, отказывается вскрывать дверь, так как трупа в квартире уже нет.
Однако, как только история просочилась в прессу, участковый сам позвонил в управляющую компанию, квартиру открыли, вынесли из нее диван, на котором умерла хозяйка и залили всю квартиру хлоркой. Что будет дальше с опустевшей квартирой, пока не сообщается.
Челябинск, Павел Зварзин
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