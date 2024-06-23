В Челябинске во время грозы остановились трамваи и троллейбусы

В Челябинске во время грозы остановился электротранспорт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за отсутствия напряжения встали трамваи на улице Гагарина от Дома обуви до Копейского шоссе. По этой же причине не ходят трамваи по проспекту Победы и улице Российской на ЧГРЭС и ЧЭМК.
Стоят троллейбусы на улице Гагарина от улицы Дзержинского до Копейского шоссе. Движение организовано от Парка Гагарина до ЖБИ и с ЧКПЗ до кинотеатра Восток.
Челябинск, Павел Зварзин
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