В Челябинске затопило больницу

В Челябинске во время ливня затопило подвал четвертого корпуса ГКБ №8. В медучреждении пришлось отключить электричества.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном Минздраве, пациентов, готовящихся к выписке, отпустили домой. Остальных перевели в другие корпуса больницы или другие медицинские заведения.

«Проводится ревизия подвалов остальных корпусов медучреждения», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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