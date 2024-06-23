В Челябинске затопило больницу

В Челябинске во время ливня затопило подвал четвертого корпуса ГКБ №8. В медучреждении пришлось отключить электричества.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном Минздраве, пациентов, готовящихся к выписке, отпустили домой. Остальных перевели в другие корпуса больницы или другие медицинские заведения.
«Проводится ревизия подвалов остальных корпусов медучреждения», – уточнили в ведомстве.
Челябинск, Павел Зварзин
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