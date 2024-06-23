Челябинск в очередной раз не выдержал испытание ливнем

Челябинск в очередной раз не выдержал испытание летним ливнем.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дождь, длившийся пару часов, привел к затоплению ряда дорог.
Так, под воду ушли
- Копейское шоссе в районе пересечения с улицей Енисейской;
- улица Рождественского в районе железнодорожных мостов;
- перекресток улиц Труда и Российской;
- автодорога «Меридиан» от улицы Рождественского до развязки с Копейским шоссе;
- перекресток улиц Машиностроителей и Энергетиков;
- улица Салютная от улицы Горького до улицы Танкистов;
- улица Хохрякова от улицы Кулибина до улицы Чоппа.
На последнем участке едва не утонул маршрутный «Паз»: автобус оказался посреди бурного потока, и пассажирам, чтобы выбраться, пришлось вызывать спасателей. Восемь взрослых и одного ребенка благополучно доставили на «берег» в безопасное место.
Отметим, что, согласно прогнозу синоптиков, ночью и днем 24 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»