Челябинск в очередной раз не выдержал испытание ливнем

Челябинск в очередной раз не выдержал испытание летним ливнем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дождь, длившийся пару часов, привел к затоплению ряда дорог.

Так, под воду ушли

Копейское шоссе в районе пересечения с улицей Енисейской;

улица Рождественского в районе железнодорожных мостов;

перекресток улиц Труда и Российской;

автодорога «Меридиан» от улицы Рождественского до развязки с Копейским шоссе;

перекресток улиц Машиностроителей и Энергетиков;

улица Салютная от улицы Горького до улицы Танкистов;

улица Хохрякова от улицы Кулибина до улицы Чоппа.

На последнем участке едва не утонул маршрутный «Паз»: автобус оказался посреди бурного потока, и пассажирам, чтобы выбраться, пришлось вызывать спасателей. Восемь взрослых и одного ребенка благополучно доставили на «берег» в безопасное место.

Отметим, что, согласно прогнозу синоптиков, ночью и днем 24 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube