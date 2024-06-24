На Таганае расцвело «магическое» растение

В горах Южного Урала начинают цвести орхидеи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», сезон цветения орхидей открыла любка двулистная. В народе ее еще называют дикий бальзам, ночная фиалка или ночные духи – за аромат, который это растение начинает испускать после заката солнца.

«…Один-единственный цветок, один-единственный экземпляр может наполнить ароматом целую лесную поляну», – так любку описал Владимир Солоухин.

На Руси считалось, что корни любки обладают магическим свойствами и могут быть приворотным зельем. Проверить это сейчас вряд ли можно, отмечают сотрудники национального парка. Но точно известно, что душистая орхидея таким образом привораживает своих опылителей – ночных бражников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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