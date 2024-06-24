Под Челябинском поезд протаранил легковушку

В Челябинской области грузовой поезд врезался в автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, авария произошла сегодня, 24 июня, в 00:11 местного времени.

Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом на участке Потанино – Козырево. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

ДТП обошлось без пострадавших. Схода подвижного состава не произошло. Водитель легковушки с места происшествия сбежал.

На движение других поездов происшествие не повлияло.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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