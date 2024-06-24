В Ленинском районе Челябинска на шесть дней ограничат движение

Движение по улице Энергетиков в Челябинске будет ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на сетях газоснабжения.
«С 22 часов 24 июня до 22 часов 30 июня ООО СЗ «Дом на Трубников» ограничит движение транспорта по улице Энергетиков в районе дома №63», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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