В Ленинском районе Челябинска на шесть дней ограничат движение

Движение по улице Энергетиков в Челябинске будет ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на сетях газоснабжения.

«С 22 часов 24 июня до 22 часов 30 июня ООО СЗ «Дом на Трубников» ограничит движение транспорта по улице Энергетиков в районе дома №63», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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