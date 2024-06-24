Главный парк Челябинска закроют для посещений

В конце недели парк имени Гагарина закроют для подготовки к областному выпускному.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в пятницу, 28 июня, в Челябинске пройдет масштабный праздник для школьников – «Атомный выпускной».

«Вчерашние школьники станут главными героями масштабного выпускного, который пройдет в Челябинской области уже во второй раз. Для восьми тысяч одиннадцатиклассников выступят звездные гости – рок-группа The Hatters, DJ DUMCHENKOV и автор блога «Хижина музыканта» Раиль Арсланов», – уточнили в министерстве культуры региона.

Праздник займет все пространство Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина. В ночь с 28 на 29 июня его участники смогут покататься на бесплатных аттракционах, спеть в караоке, проявить себя в различных интерактивах и увидеть концертную программу, где выступят приглашенные хэдлайнеры. Согреться на протяжении ночи выпускники смогут в палатках и автобусах, расположенных на территории парка.

Для обеспечения порядка и соблюдения всех мер безопасности на «Атомном выпускном – 2024» будет усилена охрана парка, а выпускники школ смогут стать участниками события строго по заранее сформированным спискам. Те, кто не подал заявку для участия в мероприятии, на территорию парка попасть не смогут. В этом году, как и в прошлом, для ребят из отдаленных районов Челябинской области организаторы предоставят специальные автобусы.

В преддверии праздника проход в парк будет закрыт – с 13 часов 28 июня до утра субботы. Также на это время ограничат движение по участкам улиц Энтузиастов и Коммуны, прилегающим к ЦПКиО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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