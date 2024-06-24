Призывник погиб на сборном пункте под Челябинском

В Челябинской области выясняют обстоятельства смерти призывника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшие выходные на сборном призывном пункте в поселке Южный, расположенном на территории Копейска.

Погибшему молодому человеку был 21 год. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

По факту гибели южноуральца начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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