Центр Челябинска остался без электроснабжения

Несколько улиц в центре Челябинска остались без электричества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, серьезная авария на электросетях произошла днем понедельника, 24 июня.

«Аварийное отключение электроэнергии в Центральном районе – улицы Коммуны, Энгельса, Труда, Сони Кривой», – уточнили представители городских властей.

По информации компании «Россети Урал», повреждение на сетях произошло в 12:06. Без электроснабжения оказалась часть города в квадрате улиц Елькина – Красная – проспект Ленина – Воровского.

Работы по устранению аварийной ситуации проводят бригады ПО «ЧГЭС».

Челябинск, Виктор Елисеев

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