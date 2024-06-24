На Южном Урале школьника осудили за повторное управление машиной пьяным

Подросток из Трехгорного осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Трехгорный городской суд признал 18-летнего местного жителя виновным в повторном пьяном вождении без прав.

В 2022 году молодой человек уже попадался нетрезвым за рулем. Тогда ему было всего 16 лет, и делом занималась комиссия по делам несовершеннолетних.

Однако административное наказание юношу не отрезвило. В сентябре 2023 года нетрезвый юнец вновь сел за руль, взяв ключи от автомобиля матери Пежо-307. С управлением он не справился и врезался в пешеходное ограждение вблизи дома №14 по улице Островского в Трехгорном.

На сей раз административкой дело не ограничилось – в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. В итоге суд приговорил его к 80 часам обязательных работ с последующим лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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