Из Челябинска в Курганскую область пустят дополнительную электричку

Железнодорожники анонсировали изменения в работе электропоездов между Челябинском и Курганом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 июля текущего года на межрегиональном маршруте Челябинск – Курган Южно-Уральской железной дороги начнет курсировать новый подвижной состав – современный российский электропоезд ЭП2Д.

Электропоезд будет курсировать на рейсах скорых межрегиональных пригородных поездов Челябинск – Курган – Челябинск, которые ежедневно отправляются из Челябинска вечером и с пригородного вокзала Кургана утром.

При этом вечерний рейс из Челябинска в Курган будет ускорен. Если сейчас время в пути на рейсе Челябинск – Курган составляет 4:19, то с 1 июля оно уменьшится до 3:23. Состав будет делать остановки на станциях: Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка, Курган, Курган Пригород.

Кроме того, для пассажиров, пользовавшихся вечерним электропоездом, но совершавшим высадку/посадку на небольших станциях и остановочных пунктах, с 1 июля назначается новый пригородный поезд сообщением Челябинск – Шумиха. Его становки: Тракторстрой, о.п. 2109 км, Чурилово, Потанино, о.п.2121 км, Козырево, о.п.2126 км, о.п.2128 км, о.п.2130 км, Ванюши, о.п.2137 км, о.п.2140 км, о.п.2142 км, Чернявская, о.п.2147 км, Каясан, о.п. Пивкино, о.п. Алакуль, о.п. 2182 км, Щучье, о.п.2204 км, о.п. Чистое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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