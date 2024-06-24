Уральские металлурги запустили систему управления проектной деятельностью «Эволюция»

ММК внедрил информационную систему управления проектной деятельностью «Эволюция».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», цифровой продукт, созданный на базе платформенного решения Visary Project, позволяет управлять неограниченным количеством проектов, программ и портфелей одновременно.

«Эволюция» помогает планировать и контролировать выполнение мероприятий, включая установку сроков, отслеживание прогресса выполнения задач и контроль за достижением поставленных целей.

В системе можно вести бюджет проекта и управлять им. Гибкая настройка экономических формул позволяет учесть различные факторы при расчете экономической эффективности планируемого проекта, что позволяет принимать верные управленческие решения. Также разработан полноценный функционал для ведения и контроля ключевых событий с целью управления рисками проекта.

Для удобства пользователей вся актуальная информация о ходе реализации проектов представлена в виде дашбордов и отчетов. Система предоставляет участникам оперативный доступ к информации в зависимости от их роли в проектной деятельности компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube