Жена и сын депутата Госдумы Гартунга попали под санкции ЕС

Жену и сына депутата Госдумы Валерия Гартунга внесли в список граждан России, подпадающих под 14-й пакет санкций Евросоюза.

Как уже сообщал «Новый День», в санкционный список, утвержденный сегодня, включены 116 физических и юридических российских лиц.

Марину Гартунг включили в перечень как мажоритарного акционера Челябинского кузнечно-прессового завода.

«Деятельность ПАО «ЧКПЗ» осуществляется в секторах экономики, обеспечивающих значительный источник дохода для Российской Федерации, –обосновывается это решение в соответствующем документе ЕС. – В 2012 году ПАО «ЧКПЗ» вошел в Ассоциацию предприятий военно-промышленного комплекса Челябинской области. В рамках государственного оборонного заказа компания выпускает снаряды для артиллерийских боеприпасов, предназначенные для использования против Украины. Являясь мажоритарным акционером ПАО «ЧКПЗ», Марина Гартунг несет ответственность за его действия и, следовательно, оказывает материальную поддержку правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Кроме того, Марине Гартунг ставят в вину связь с ее мужем – депутатом Госдумы Валерием Гартунгом и сыном Андреем. Последний является генеральным директором ЧКПЗ, ему предъявлены те же претензии, что и матери.

В санкционный список внесено и само предприятие.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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