Скромный ремонт на 234 миллиона рублей. Мэрия Челябинска ищет подрядчика для работ на главной магистрали

В Челябинске объявлены торги на выполнение ремонта одного из участков проспекта Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лот на выполнение работ по замене асфальта начальной стоимостью 233,9 миллиона рублей власти Челябинска планируют разыграть 4 июля.

Согласно техзаданию, подрядчик, выигравший торги, должен будет заменить верхний слой дорожного покрытия на участке проспекта Ленина между улицами Лесопарковой и Цвиллинга.

Кроме того, необходимо будет заменить бортовые камни, а также выполнить ремонт тротуаров, использовав, прежде всего, старую плитку (лишь 10% подрядчик сможет заменить новой, тактильной).

О ремонте ливневой канализации, работа которой вызвала в очередной раз претензии горожан после масштабного ливня в минувшие выходные, речи в контракте не идет.

Работы дорожные строители должны будут выполнить примерно в течение месяца – к 20 августа они должны быть уже сданы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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