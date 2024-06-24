В деле об убийстве челябинского подростка мигрантами появились новые подробности

В Челябинске продолжили рассмотрение дела мигрантов, убивших школьника у ТРК «Космос».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 июня, в суде в качестве свидетеля выступили брат и дядя одного из иностранцев, участвовавших в разборках у ТРК «Космос» в апреле прошлого года.

Напомним, трагедия произошла вечером 9 апреля прошлого года у ТРК «Космос». Компания молодых людей из 10 человек с палками и камнями напали на группу местных парней. Во время потасовки иностранцы избили ногами, руками и палками 17-летнего подростка. В завершение один из нападавших всадил в сердце уже лежавшего тогда на земле юноши нож. От полученных травм челябинец скончался на месте происшествия.

После этого приезжие, опасаясь приезда сотрудников правоохранительных органов, скрылись. В течение нескольких дней семерых из нападавших задержали. Трое успели сбежать за границу и были объявлены в международный розыск.

Уже после начала рассмотрения уголовного дела по обвинению соучастников преступления – шестерых граждан Таджикистана и одного гражданина Российской Федерации – одного из скрывшихся задержали на территории Казахстана, а затем экстрадировали в Россию. Теперь уголовное дело в отношении него объединили с материалами, касающимися семерых участников драки.

В ходе сегодняшнего заседания стало известно, что трагической потасовке предшествовали еще два избиения молодых людей. По словам одного из свидетелей, именно от имени его брата была создана фейковая страница, с которой якобы русские ребята рассылали оскорбительные сообщения его друзьям. Чтобы «разобраться» с самозванцами, тот с приятелями и пришли в ТРК «Космос».

Об этом он рассказал уже дома, после того как они покинули территорию у торгового комплекса.

А до этого едва ли не вся семья бросилась спасать родственника, позвонившего одному из дядей и рассказавшему, что его преследует два десятка русских молодых людей. Когда отец, старший брат и двое дядей прибыли на место, все уже закончилось, и избитого парня подвели к ним трое русских молодых людей. Как рассказал юноша, они и вытащили его из потасовки.

Чуть позже к ним подошла большая группа молодых людей (человек 20), среди которых были и те, кто видел, как били парня. Но все, за исключением одного из дядей, вели себя достаточно спокойно. «Угроз никто не высказывал, они просто стояли, общались с нами, все было достаточно спокойно», – рассказал еще один свидетель – дядя молодого человека. Тогда-то он и узнал, что племянника избили за то, что чуть раньше он со своими друзьями избил русского парня – приятеля школьника, погибшего позднее. Якобы за то, что этот парень в компьютерном клубе оскорблял его и его приятелей.

Когда разговор подошел к концу, на парковке появилась еще одна компания – судя по языку, на котором говорили новоприбывшие, тоже таджики, больше 10 человек с палками в руках. Увидев их, молодые люди бросились врассыпную – те кинулись за ними. Прибывшие на выручку родственнику остались на месте, исключая одного из дядей, который в итоге тоже оказался на скамье подсудимых. Самого убийства они не видели. А услышав полицейские сирены, сочли за лучшее уехать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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