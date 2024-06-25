25 июня ожидаются следующие события – Челябинск

25.06.2024, вторник
-
09:00 Челябинск – Форум для педагогов дошкольного образования «Педагоги России» (ЮУГМУ, ул. Воровского, 64)
-
10:30 Челябинск – Экологический квиз для летних лагерей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
11:00 Челябинск – 51-е заседание Челябинской городской думы (пл. Революции, 2)
-
11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная семейному балу «Счастливы вместе», приуроченному ко Дню семьи, любви и верности (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
14:00 Челябинск – Демонстрация документального фильма «Деревенские повести. Дом на Угоре» (1981, реж. Игорь Беляев) (киноклуб им. Л. Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
-
14:00 Челябинск – Беседа «Культура Южной Кореи: язык, традиции, дорамы и айдолы» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
-
15:00 Челябинск – Громкое чтение художественных произведений, рекомендованных к прочтению школьной программой для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
-
15:00 Челябинск – Информационный час «Окно в славянский мир» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
-
15:00 Челябинск – Креативная мастерская «Анимация и визуальные эффекты в программе PowerPoint» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Ивановская»: рассказ об истории улицы Труда (встреча возле памятника С.С. Прокофьеву) (по записи)
-
18:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»