В Южноуральске благоустроенный год назад сквер превратился в болото

Сквер, возмутивший общественников, ушел под воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, сквер на улице Мира в Южноуральске затопило во время проливных дождей.

Общественное пространство уже привлекало внимание общественников. Ранее они высказали недоумение тем, что сквер благоустроили вокруг газораспределительной станции. При этом в потенциальном месте отдыха горожан не установили ни одной скамейки или архитектурной формы. «Назначение его непонятно», – отмечали активисты.

«Кроме того, здесь явно делали уклоны как попало. Из-за чего даже в жаркую погоду здесь скапливалась вода», – рассказали общественники.

А после того, как на регион обрушились дожди, сквер и вовсе превратился в болото.

Южноуральцы требуют, чтобы правоохранители разобрались в возникшей ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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