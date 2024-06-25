Челябинская область ухудшила позиции в рейтинге экономического потенциала

Южный Урал продолжает ухудшать свои позиции в рейтинге экономического потенциала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область опустилась на 14-е место в рейтинге экономического потенциала регионов России, составленном Фондом развития гражданского общества. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Рейтинг составляется на основании трех критериев: размера фактически уплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость (этот показатель непосредственно отражает динамику и относительные объемы производства товаров, работ и услуг в субъекте РФ), уровня среднемесячной заработной платы по региону, а также совокупной прибыльности предприятий и организаций региона.

Южный Урал продолжает ухудшать свое положение в таблице. По итогам первого квартала 2024 года Челябинская область заняла 14 место, опустившись с 12 строчки, которую занимала после 3 квартала 2023 года. В сравнении с 1 кварталом прошлого года регион потерял три позиции, спустившись с 11 места.

Следует отметить, что наиболее проблемной в регионе остается ситуация с заработной платой: область занимает по этому показателю лишь 34 место. Между тем, как отмечают составители рейтинга, размер средней зарплаты среди предприятий и организаций свидетельствует не только об уровне жизни населения, но и о таких экономических параметрах как степень стабильности продаж благ конечного потребления, наличие собственных источников покрытия затрат предприятий и организаций региона, величина которых не подвержена резким колебаниям при том же объеме производства, а также общий уровень квалификации наемных работников.

При этом по объему НДС область занимает 13 место, а по прибыли – 18.

Следует отметить, что почти все регионы УрФО обошли Челябинскую область в рейтинге экономического потенциала: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа занимают соответственно 2 и 3 позиции, Тюменская область поднялась с 7 на 6 место, Свердловская область расположилась на 8 строчке (минус две позиции).

Лишь Курганская область оказалась ниже Южного Урала, не попав в число первых 35 регионов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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