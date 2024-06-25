Под Челябинском задержали южноуральца, открывшего стрельбу во дворе дома

Полиция Копейска привлекла к административной ответственности мужчину, устроившего стрельбу во дворе жилого дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в Копейске и попал на видео. Ролик неравнодушные копейчане опубликовали в социальных сетях.

На видео запечатлено, как нетрезвый мужчина, усевшись на лавочку, достает пистолет. Сначала он просто рассматривал оружие, а потом решил пострелять. В итоге было разбито стекло на входной двери подъезда. После этого копейчанин решил еще пострелять и по и бутылкам.

Поведение южноуральца возмутило жителей города. К его поискам подключилась полиция.

Достаточно быстро оперативники уголовного розыска нашли 37-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии опьянения, устроил стрельбу из пневматического пистолета.

Злоумышленника задержали.

В отношении него составлены два административных материала по фактам мелкого хулиганства и повреждения чужого имущества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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