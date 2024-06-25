Челябинское предприятие обязали выплатить 700 тысяч рублей сотруднице, получившей ожог на работе

В Челябинске суд взыскал 700 тысяч рублей морального вреда в пользу пострадавшей на производстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска провела проверку по обращению 40-летней местной жительницы, пострадавшей при несчастном случае на производстве.

ЧП произошло в июне 2023 года. Женщина, работавшая на предприятии прессовщиком, получила во время работы термический ожог 25% лица и рук.

Расследование комиссии показало, что причиной несчастного случая явились допущенные работником нарушения при перемещении взрывопожарных веществ.

В то же время в действиях мастера сборки, не обеспечившего контроль за безопасным выполнением работ, выявлены нарушения государственных нормативных требований охраны труда. В итоге его оштрафовали за административное правонарушение.

После инцидента челябинка длительное время находилась в стационаре, перенесла несколько операций по пересадке кожи. Все это время четверо ее детей находились с бабушкой. До настоящего времени женщина полностью не восстановилась.

️Прокурор в интересах пострадавшей обратился в суд, который взыскал с предприятия в пользу заявителя 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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