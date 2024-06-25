Уралец обвинил приятеля в подделке документов, чтобы не отдавать долг

В Чебаркуле житель соседней области ответит в суде за ложный донос с целью уклонения от исполнения обязанностей по договору займа.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области, обвиняемого в заведомо ложном доносе.
Мужчина взял в долг 800 тысяч рублей у своего знакомого. Займ оформили соответствующим образом: приятель получил соответствующую расписку.
Однако отдавать долг свердловчанин не спешил. В итоге знакомый пошел в суд с иском о взыскании. Это так возмутило уральца, что тот написал заявление в территориальный следственный отдел СКР заявление о фальсификации доказательств. Предоставленную в суд расписку о получении им денежного займа – подделка, утверждал свердловчанин.
Однако в ходе процессуальной проверки выводы эксперта были однозначны: расписку, действительно, написал уралец.
Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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