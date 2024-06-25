В Магнитогорске поймали подростков-поджигателей

В Магнитогорске полицейские задержали группу поджигателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники магнитогорского отдела полиции «Ленинский» совместно с коллегами из городского УМВД задержали по подозрению в поджоге входной двери квартиры троих школьников.

Инцидент произошел недавно, когда в полицию обратилась 26-летняя жительница Магнитогорска. Женщина сообщила о поджоге двери своей квартиры. После этого на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в полном составе.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили потерпевшую и жильцов многоквартирного дома. Личности поджигателей установили достаточно быстро. Ими оказались трое 14-15-летних учеников одной из школ города, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадавших.

Школьники рассказали, что один из приятелей нашел в мессенджере объявление о подработке. Заказчик искал тех, кто согласиться поджечь дверь по конкретному адресу. За это он обещал заплатить около 5 тысяч рублей. Посовещавшись, подростки решили пойти на дело вместе.

В отношении задержанных молодых людей возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.

Полицейские продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, включая поиск того, кто разместил объявление о подработке, и мотивов его поступка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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