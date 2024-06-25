На ММК новаторам раздали полтонны черешни

На «Свежей идее» в Магнитогорске зафиксировали рекордный объем предложений от новаторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии состоялась очередная промоакция «Свежая идея», приуроченная к Дню изобретателя и рационализатора.

Цель этого традиционного мероприятия – активизация творческой активности работников компании и привлечение их к рационализаторской деятельности.

Впервые акцию провели в 2016 году. Брендированный шатер с логотипом акции устанавливают на Комсомольской площади рядом с заводоуправлением, и специалисты научно-технического центра помогают работникам зарегистрировать предложения при помощи приложений «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента».

В этом году все желающие работники Группы ПАО «ММК» также могли поделиться своими новаторскими идеями и получить традиционные подарки с символикой акции. Одним из подарков каждый год становится какой-либо фрукт. В предыдущие годы символами акции были апельсин, ананас, гранат, груша, киви, яблоко и персик. В этом году авторы рацпредложений получили в качестве подарка килограмм черешни. При подаче двух идей, помимо плодов, авторы также получили блокнот и ручку. Авторы трех одновременно поданных идей, помимо этого, стали обладателями футболки с символикой акции.

Нынешняя акция стала особо популярной среди магнитогорских металлургов. Идеи по усовершенствованию производственных процессов и условий труда должны были принимать в течение трех часов, но желающих оказалось так много, что «план выполнили» за час, раздав полтонны ароматных плодов и другую сувенирную продукцию.

За время проведения промоакции «Свежая идея» в этом году подано 833 идеи (для сравнения, в 2023 году – 549 идей). По словам ведущего специалиста НТЦ ПАО «ММК» Ивана Пелевина, подобного ажиотажа не наблюдалось еще никогда. Всего же с начала 2024 года экспертными комиссиями рассмотрено 2904 идеи, поданные работниками, из которых 2267 идей одобрено к внедрению. За 5 месяцев 2024 года внедрено 1823 рационализаторских предложения с суммарным экономическим эффектом 246,9 млн рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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