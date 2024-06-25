В Магнитогорске отказались госпитализировать пациента с приступом

Магнитогорец едва не умер от инсульта после отказа медиков положить его в больницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 22 июня. Об этом рассказала дочь магнитогорца.

По словам женщины, около полудня 57-летнему мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую. Медики осмотрели южноуральца, поставили укол для снижения артериального давления и увезли в городскую больницу №2 – здесь он находился на учете у эндокринолога, так как у мужчины диабет.

Однако в приемном покое его наотрез отказались принимать. Медсестра заявила, что по прописке он относится к другой больнице. Попытки объяснить, что именно в ГБ №2 он находится на учете у эндокринолога, результатов не принесли – сотрудницу клиники крайне раздражало, что от мужчины «воняет», рассказала дочь магнитогорца.

В итоге мужчина с супругой отправились домой на трамвае. Но через несколько остановок ему вновь стало плохо, и опять вызвали скорую медицинскую помощь. Вторая бригада заподозрила у пациента инсульт. Магнитогорца снова отвезли в больницу, на этот раз №3, где его госпитализировали. Между вызовами скорых, по словам родственников, прошло около часа. Лечащий его сейчас врач признался, что, если бы со вторым вызовом затянули еще часа на два, мужчину можно было не спасти.

Родные магнитогорца крайне возмущены отказом в госпитализации, полученным в ГБ №2. И даже потребовали уволить медсестру, по вине которой южноуралец мог погибнуть.

Однако в региональном минздраве ничего страшного в произошедшем не увидели. Чиновники уверены, что причина нестандартной ситуации – в недопонимании, возникшем между горожанами и медиками.

«В медицинском учреждении проведена внутриведомственная проверка. Пациент доставлен в приемный покой ГБ №2 г. Магнитогорска, где был осмотрен дежурным врачом. Артериальное давление нормализовано, показаний для госпитализации на момент осмотра не было, – цитирует 74.ru официальный ответ ведомства, предоставленный СМИ родственниками южноуральца. – Пациенту и его супруге было разъяснено, что в связи с пропиской в Верхнеуральском районе он относится к ГБ №3 г. Магнитогорска, куда может обратиться для прохождения комплексного обследования. При наличии показаний пациент будет госпитализирован в ГБ №3 г. Магнитогорска по приказу о маршрутизации. Супругой пациента информация, озвученная врачом, была воспринята неверно, как отказ от госпитализации».

Однако родные мужчины настаивают: в приемном покое его даже не осматривали.

Впрочем, с сотрудниками ГБ №2 все-таки провели беседу о необходимости соблюдения правил этики при общении с пациентами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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