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Среда, 26 июня 2024, 04:38 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

26 июня ожидаются следующие события – Челябинск

26.06.2024, среда

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)

  • 11:00 Челябинск – Уличная акция «Погружение в мир литературы» к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

  • 11:20 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в открытии Форума содействия трудоустройству и социальной адаптации участников СВО и их семей (Radisson Blu, ул. Труда 179)

  • 12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 12:30 Челябинск – Встреча из цикла «Лето с книгой» для трудовых лагерей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

  • 12:40 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретится с членами команды автомобильного завода «Урал», которая примет участие в международном ралли «Шелковый путь» (пл. Революции)

  • 14:00 – 16:00 Челябинск – Творческая мастерская «Павлин» (игрушка из бумаги и картона) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

  • 15:00 Челябинск – Литературный час «А я говорю, вероятно, за многих…» к юбилею Анны Ахматовой в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 15:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОк» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

  • 15:00 Челябинск – Писательский вызов «Пишем рассказ за час» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Большое сердце» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

  • 16:00 Челябинск – Музыкальный дивертисмент «Летний вечер в городе» с участием ансамбля «Гармония» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 17:00 Челябинск – Пенная дискотека (детский парк имени Терешковой, ул. Рождественского, 6)

  • 18:30 Челябинск – Кружок о легендах Челябинска от искателя городских приключений и автора блога «Панельки и фланирование» Ильи Пронченко (штаб-квартира «Том Сойер Фест», ул. Труда, 89)

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