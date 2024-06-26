Еще один южноуральский чиновник уходит работать на Донбасс

Мэр Миасса Егор Ковальчук возглавит правительство ЛНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Миасса, вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук будет назначен председателем правительства Луганской народной республики. Об этом сообщил глава субъекта РФ Леонид Пасечник.

Губернатор ЛНР уже представил южноуральца в качестве кандидата на новую должность. «Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник», – заявил луганский губернатор.

До утверждения Егора Ковальчука обязанности председателя правительства ЛНР будет первый заместитель Юрий Говтвин.

Ковальчук станет не первым высокопоставленным южноуральским чиновником, перешедшим на работу в правительственные структуры «новых» субъектов РФ. В мае текущего года правительство Запорожской области возглавила Ирина Гехт, бывшая до этого первым заместителем губернатора Челябинской области.

За плечами 50-летнего Егора Ковальчука 18 лет муниципальной и государственной службы. Хотя начинал карьеру он в банковском секторе, в 2005 году будущий чиновник назначается генеральным директором МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

В 2010 году переходит на работу в мэрию Челябинска, где до 2012 года работает сначала вице-мэром по жилищно-коммунальному хозяйству, затем – замглавы города по городскому хозяйству. В 2012 году становится министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2014-м возглавляет министерство радиационной и экологической безопасности региона, но в октябре того же года уходит в отставку. А в 2015 году покидает Южный Урал, переезжая на работу в правительство Ханты-Мансийского автономного округа. В 2019 году, проработав несколько месяцев в Минстрое России, возвращается в Челябинск – на должность заместителя губернатора.

В мае 2023 года Егора Ковальчука утвердили на посту главы Миасса. При этом в июне в должности мэра добавили статус вице-губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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