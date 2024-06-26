российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 июня 2024, 09:10 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Еще один южноуральский чиновник уходит работать на Донбасс

Мэр Миасса Егор Ковальчук возглавит правительство ЛНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Миасса, вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук будет назначен председателем правительства Луганской народной республики. Об этом сообщил глава субъекта РФ Леонид Пасечник.

Губернатор ЛНР уже представил южноуральца в качестве кандидата на новую должность. «Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник», – заявил луганский губернатор.

До утверждения Егора Ковальчука обязанности председателя правительства ЛНР будет первый заместитель Юрий Говтвин.

Ковальчук станет не первым высокопоставленным южноуральским чиновником, перешедшим на работу в правительственные структуры «новых» субъектов РФ. В мае текущего года правительство Запорожской области возглавила Ирина Гехт, бывшая до этого первым заместителем губернатора Челябинской области.

За плечами 50-летнего Егора Ковальчука 18 лет муниципальной и государственной службы. Хотя начинал карьеру он в банковском секторе, в 2005 году будущий чиновник назначается генеральным директором МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

В 2010 году переходит на работу в мэрию Челябинска, где до 2012 года работает сначала вице-мэром по жилищно-коммунальному хозяйству, затем – замглавы города по городскому хозяйству. В 2012 году становится министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2014-м возглавляет министерство радиационной и экологической безопасности региона, но в октябре того же года уходит в отставку. А в 2015 году покидает Южный Урал, переезжая на работу в правительство Ханты-Мансийского автономного округа. В 2019 году, проработав несколько месяцев в Минстрое России, возвращается в Челябинск – на должность заместителя губернатора.

В мае 2023 года Егора Ковальчука утвердили на посту главы Миасса. При этом в июне в должности мэра добавили статус вице-губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,