Администратор группы по подготовке к экзаменам предстанет перед судом за шантаж клиентов

Полиция Челябинской области завершила расследование уголовного дела о вымогательстве под предлогом помощи в сдаче экзаменов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено производство по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя, обвиняемого в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательстве под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении восьми преступных эпизодов.

В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек создал в популярном мессенджере группу под названием «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ», где основной тематикой общения являлась сдача и получение ответов по школьным экзаменам.

В группу вступило более 50 человек, основной возраст участников составлял около 16-20 лет. Здесь мошенник знакомился с девушками для получения кода доступа к их личным аккаунтам. В ходе общения он копировал их фотографии интимного характера. Получив такие фото, администратор группы предлагал девушкам заплатить ему, чтобы добытые им «ню» не разошлись в сети.

От действий злоумышленника пострадало пятеро жителей Воронежа, Нижнего Новгорода, Москвы и Балашихи.

По оставленным в сети Интернет следам полицейские сумели не только идентифицировать личность организатора интернет-группы и его местожительство, но и отследить все его действия в отношении каждого из потерпевших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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