В пригороде Челябинска МФЦ закрыли на месяц после прошедших ливней

В Копейске из-за прохудившейся крыши временно приостановили работу одного из МФЦ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, с 25 июня временно приостановлена работа территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябинской области» по улице Борьбы, 34.

Причиной стала угроза для жизни горожан и специалистов учреждения, возникшая после того, как во время сильных дождей, обрушившихся на Копейск в минувшие выходные и в понедельник, протекла крыша здания, где размещено учреждение. «В целях соблюдения правил пожарной безопасности здание обесточено, – уточнили представители городских властей. – С собственником помещения достигнута договоренность об устранении последствий аварийной ситуации в оптимально сжатые сроки – 1 месяц."

На время закрытия офиса прием жителей Копейска организован по улице Новороссийской, 118в в Челябинске.

Непосредственно выдача готового результата по всем услугам будет проходить в здании управления социальной защиты населения администрации Копейска (ул. Ленина, 61) с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:30 (без перерыва на обед).

Копейчанам приносят извинения и просят учитывать данную информацию при планировании визита в МФЦ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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