В Металлургическом районе Челябинска забил горячий «источник»

Дворы и дороги в Металлургическом районе Челябинска затопил кипяток.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария на сетях горячего водоснабжения произошла сегодня, 26 июня. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
Горячая вода вырвалась на поверхность во дворе дома №4 по улице Черкасской. После этого она распространилась на значительной площади, охватив, в том числе, проезжую часть.
Напомним, ранее несколько раз переносили сроки окончания первого этапа опрессовки сетей в Металлургическом районе. По словам челябинцев, в начале недели горячая вода вернулась в краны многих домов. Однако теперь ее вновь отключили, на сей раз из-за произошедшей аварии.
В настоящее время коммунальщики уже приступили к ремонту.
Челябинск, Виктор Елисеев
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