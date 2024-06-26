В Металлургическом районе Челябинска забил горячий «источник»

Дворы и дороги в Металлургическом районе Челябинска затопил кипяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария на сетях горячего водоснабжения произошла сегодня, 26 июня. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Горячая вода вырвалась на поверхность во дворе дома №4 по улице Черкасской. После этого она распространилась на значительной площади, охватив, в том числе, проезжую часть.

Напомним, ранее несколько раз переносили сроки окончания первого этапа опрессовки сетей в Металлургическом районе. По словам челябинцев, в начале недели горячая вода вернулась в краны многих домов. Однако теперь ее вновь отключили, на сей раз из-за произошедшей аварии.

В настоящее время коммунальщики уже приступили к ремонту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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