Директор строительной фирмы ответ в суде за падение рабочего с высоты

Директор организации из Усть-Катава ответит в суде за гибель рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Усть-Катава утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Росток-3», обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В августе 2022 года компания выполняла работы по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме №4 МКР-3 Усть-Катава.

По мнению следователей, руководитель организации допустил недостатки в организации работы по охране труда, не провел инструктаж, обучение и проверку знаний охраны труда, не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты, допустил к работам повышенной опасности.

В результате подсобный рабочий 22 лет от роду, находясь на краю крыши пятиэтажного дома, при уборке строительного мусора сорвался с высоты и скончался от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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