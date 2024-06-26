Жительница Сатки получила срок за истязания родного ребенка

В Сатке молодая мать осуждена за истязания малолетнего сына и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ️Саткинский городской суд признал 25-летнюю местную жительницу виновной в истязаниях своего маленького сына, а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В суде установлено, что с июня 2023 по январь 2024 года нетрезвая мамаша кусала своего трехлетнего ребенка в различные части тела и царапала ему лицо. Такую реакцию вызывал у нее плач малыша.

Искалеченного ребенка обнаружили в квартире полицейские, пришедшие разбираться после жалоб соседей на шум. Мальчика забрали у матери и поместили в социально-реабилитационный центр.

В настоящее время в суде находится на рассмотрении исковое заявление об ограничении матери в родительских правах.

Свою вину женщина признала в полном объеме, рассказала, что раскаивается в содеянном, трудоустроилась, навещает ребенка в социальном учреждении и хочет вернуть его домой.

Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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