В Челябинске запускают новый пригородный маршрут

Со следующей недели начнет работу новый сезонный маршрут между Челябинском и Сосновским районом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ️с 1 июля будет запущен сезонный автобусный маршрут №184 «Челябинск (Железнодорожный вокзал) – СНТ «Полет-3».

Транспорт будет следовать по регулируемому тарифу с промежуточными остановками: Областная больница, ТК «Кольцо», АМЗ, Сад «Спутник», Сад «Юбилейный 2», Сад «Юбилейный 1», Сад «Медик», Поселок Таловка, Поселок Малая Сосновка, Поселок ж/д станция Смолино, Поселок Полетаево (магазин «Пятерочка», магазин «Магнит», Школа). Один автобус малого класса будет ходить ежедневно до 30 сентября.

«Маршрут введен по просьбам садоводов, чьи участки расположены далеко от железнодорожной станции. Перед запуском автобуса №184 проведена подготовительная работа по улучшению транспортной инфраструктуры в СНТ «Полет-3», – рассказали представители регулятора.

В обслуживающем маршрут транспорте должна быть предусмотрена возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Кроме того, он должен отображаться на «2ГИС» и «Яндекс.Карты».

Челябинск, Виктор Елисеев

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