В охранной зоне Челябинского бора не будет 24-этажных зданий

Строители представили новую концепцию застройки бывшей территории спорткомплекса «Полет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ️ ранее структуры, близкие депутату Государственной думы Олегу Колесникову, планировали построить на территории спорткомплекса «Полет» несколько 24-этажных зданий. Это вызвало протесты со стороны экологической общественности.

Дискуссия вокруг стройки развернулась в 2023 году, когда на обсуждение вынесли проект строительства четырех высоток с апартаментами гостиничного типа, коммерческими помещениями, объектами общепита и спорта.

Экологические активисты выступили категорически против стройки, напомнив, что участок находится на границе городского бора и ранее входил в защитную зону памятника природы. Челябинцы были уверены, что появление высоток негативно повлияет на экологический баланс в Челябинском бору.

Поначалу власти заявили, что не намерены продлять выданное еще в 2017 году разрешение на строительство. И предлагали строителям изменить этажность застройки, снизив максимальную высоту с 24 до 8 этажей. Но затем действие документа все-таки продлили, заявив, что застройщик предоставил все необходимые для этого справки.

Это решение челябинцы пытались оспорить в суде, но в феврале текущего года судья иск отклонил.

Впрочем, ситуация несколько изменилась уже в марте, когда участок вновь включили в состав охранной зоны Челябинского бора. Это накладывало существенные ограничения на возможность строительных работ. Хотя формально высотки именовались «многофункциональным комплексом с помещениями спортивного назначения, объектами общественного питания, апартаментами гостиничного типа и подземной автопарковкой». Так что их строительству вряд ли что-то могло помешать – подобные объекты в охранной зоне памятника природы возводить разрешено.

И все-таки застройщик решил сменить концепцию. Теперь, по словам представителей компании, вместо четырех 24-этажных здания планируется возвести несколько спортивно-туристических объектов высотой 4-6 этажей. Рядом предусмотрено строительство ряда модульных спортивных сооружений. На территории будущего кластера намерены проводить занятия по 20 видам спорта.

Впрочем, разработкой проекта планируется заняться лишь в следующем году. Его реализация намечена на 2027-2028 годах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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