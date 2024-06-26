В центре Челябинска до конца месяца ограничили движение

По улице Энтузиастов в Челябинске ограничено движение.

Как сообщили РИА «Новый День» ️в пресс-службе мэрии Челябинска, проезд по улице Энтузиастов затруднен в связи с проведением работ на инженерных сетях.

До 1 июля движение автотранспорта ограничено в районе дома №18 по Энтузиастов в направлении к улице Худякова.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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