В Челябинской области тренер получил срок за приставания к школьницам. Воспитанники в обвинения не верят

Тренер южноуральских радиоспортсменов пытается отменить обвинительный приговор по «педофильской» статье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд приговорил 62-летнего тренера команды по спортивной радиопеленгации к 7 годам лишения свободы за развратные действия. В основу обвинения легли показания его воспитанниц, которым на момент вменяемых ему преступлений не было и 16-ти.

В виновность педагога не верят ни его родные, ни большинство воспитанников.

Уголовное дело в отношении южноуральца возбудили зимой 2023 года после заявления одной из воспитанниц прошлых лет. К завершению расследования речь шла уже о четырех пострадавших. Однако семья педагога и по сей день не верит в его виновность.

По словам жены южноуральца, началось все после того, как одна из школьниц рассказала матери, что тренер к ней приставал и гладил ее. Девочка просто не захотела ходить на секцию, уверена супруга педагога. Но так как очень боится своей матери, решила таким образом объяснить свое нежелание продолжать занятия.

Позднее обвинение поддержала еще одна воспитанница. По словам обеих, домогательства им приходилось терпеть во время выездов на соревнования.

«На соревнованиях у детей забиваются мышцы, и у одной из девочек очень сильно ноги болели. Она подходила к мальчишкам из команды, но никто не стал ей делать массаж. Тогда она сказала: «Ну, ладно, я тогда схожу к тренеру». И он ей размял икроножные мышцы, – цитирует 74.ru жену южноуральца. – Размял и размял. Тем более, в этой комнате на тот момент были другие мальчишки. И вдруг в 2022 году она написала заявление, что в 2019-м (три года прошло!) тренер ей помимо того, что массаж ног делал, еще и руки засунул в трусы. Мальчишки на суде говорят: «Да не мог он», но их не услышали. Громкое же дело? Сейчас у нас кругом одни педофилы. Были хорошие преподаватели, а стали разом педофилами».

В материалах дела фигурируют и другие воспитанницы. Одна из них рассказала следователю, что тренер хлопнул ее по ягодицам, когда она стояла в проходе. Другая и вовсе заявила, что он предлагал ей стать любовницей. По крайней мере, именно так она расценила вопрос педагога, почему она давно не приходила на тренировки и есть ли у нее мальчик.

Сам тренер с самого начала настаивал на абсурдности обвинений. И, как и вся семья, был уверен, что в суде его оправдают. Но приговор оказался обвинительным.

Не верят в виновности наставника и большинство его воспитанников, развернувшие в соцсетях флешмоб в его поддержку.

«Он не был плохим. Нормального тренера посадить хотят, а настоящих педофилов оправдывают. Маленькая ложь сломала большую талантливую жизнь отличного педагога», – пишут они.

При этом воспитанники не исключают, что у обвинивших педагога девочек могли быть личные мотивы для этого. Так, одной обвинительнице, по словам одной из воспитанниц, пришлось покинуть команду, когда якобы выяснилось, что по ночам она сбегала, чтобы потусоваться с мальчиками из других команд. Другая была конфликтной, и сами спортсмены попросили ее больше не ездить с ними на соревнования. Обида и могла стать причиной для обвинений, не исключают в команде.

Сейчас южноуралец находится в СИЗО Златоуста в ожидании решения суда по апелляции на вердикт, с которым он категорически не согласен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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