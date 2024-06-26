Сотрудников челябинского аэропорта признали виновными в происшествии с самолетом

В Челябинске вынесли приговор двум сотрудникам аэропорта, которых обвинили в происшествии с пассажирским самолетом.

Как сообщили РИА «Новый День» в транспортной прокуратуре, 1 декабря 2021 года проигнорировали неблагоприятные погодные условия и не измерили коэффициента сцепления, а диспетчеру сообщили фиктивные данные.

Кроме того, они не сообщили диспетчеру, что часть взлетно-посадочной полосы не обработана антигололедным реагентом, что могло бы стать основанием для временного закрытия аэропорта.

В результате, самолет, прибывший из Казани с 33 пассажирами, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аж на 25 метров.

Металлургический районный суд признал обоих виновными в ненадлежащем оказании услуг и приговорил к двум и трем годам лишения свободы условно.

Челябинск, Павел Зварзин

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