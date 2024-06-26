В Челябинске снесут почти 250 здоровых деревьев

В Калининском районе Челябинска коммунальщики спилят 282 дерева – это нужно для ремонта теплосетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «УСТЭК-Челябинск», реконструировать собираются участок тепломагистрали от дома №4 по улице Болейко до дома №96/1 по улице Кожзаводской.

«Будет произведен снос 282 деревьев, из них 41 дерево, относящееся к категории «сухостой/угнетенное/ослабленное», и поросли площадью 1098 квадратных метров. Большая часть деревьев, попадающих под снос, – это клены и тополя», – уточнили коммунальщики, заявив: тепловые сети имеют охранную территорию, в пределах которой зеленые насаждения, мешающие проведению ремонтных работ, подлежат запланированному сносу.

Впрочем, в «УСТЭК-Челябинск» обещают направить около 5 миллионов рублей в городской бюджет для высадки новых деревьев. Получается, что на каждое новое дерево потратят более 17 тысяч рублей. При этом, например, 2-3 метровый саженец того же клена стоит 8 – 9 тысяч рублей.

Напомним, что в Челябинске существует практика вырубать деревья в одном месте, а новые высаживать в другом.

Челябинск, Павел Зварзипн

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