27 июня ожидаются следующие события – Челябинск

27.06.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации: проводит юрист ОО «Правосознание» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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10:30 Челябинск – Концерт детского творчества «Парад звезд» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)
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11:00 Челябинск – 52-е заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, 5-й этаж, зал заседаний депутатов)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная сохранению краснокнижных птиц на озерах Южного Урала (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Экскурсия по Саду Победы от библиотеки №32 им. М. Горького (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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15:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Встреча «Кастомизация? Легко», мастер-класс по кастомизации одежды (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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16:00 Челябинск – Творческая встреча с художниками Викторией и Анной Питиримовыми в рамках работы выставки «От Питиримова до Питирима» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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16:00 Челябинск – «Том Сойер Фест»: работы в старинном доме купца Антона Беляевского (ул. Труда, 89)
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16:00 Челябинск – Творческий мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Ромашковое настроение» (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)
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16:00 Челябинск – Читаем вслух «Сказки» Владимира Сутеева в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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18:00 Челябинск – Пешая экскурсия «Улица Болотная». Рассказ об истории улицы Красной (встреча у памятника «Орленок», ул. Красная, 65)
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18:00 Челябинск – Семейная эстафета «Все на старт» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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