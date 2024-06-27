российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 июня 2024, 05:52 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

27 июня ожидаются следующие события – Челябинск

27.06.2024, четверг

  • 10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации: проводит юрист ОО «Правосознание» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

  • 10:30 Челябинск – Концерт детского творчества «Парад звезд» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

  • 11:00 Челябинск – 52-е заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, 5-й этаж, зал заседаний депутатов)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная сохранению краснокнижных птиц на озерах Южного Урала (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

  • 14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 14:00 Челябинск – Экскурсия по Саду Победы от библиотеки №32 им. М. Горького (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

  • 15:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 15:00 Челябинск – Встреча «Кастомизация? Легко», мастер-класс по кастомизации одежды (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

  • 16:00 Челябинск – Творческая встреча с художниками Викторией и Анной Питиримовыми в рамках работы выставки «От Питиримова до Питирима» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

  • 16:00 Челябинск – «Том Сойер Фест»: работы в старинном доме купца Антона Беляевского (ул. Труда, 89)

  • 16:00 Челябинск – Творческий мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Ромашковое настроение» (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

  • 16:00 Челябинск – Читаем вслух «Сказки» Владимира Сутеева в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

  • 18:00 Челябинск – Пешая экскурсия «Улица Болотная». Рассказ об истории улицы Красной (встреча у памятника «Орленок», ул. Красная, 65)

  • 18:00 Челябинск – Семейная эстафета «Все на старт» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,