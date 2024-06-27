Движение в районе главного парка Челябинска закроют с утра пятницы

В центре Челябинска на сутки закроют движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» ️в пресс-службе мэрии Челябинска, движение автотранспорта около парка Гагарина будет закрыто в связи с проведением «Атомного выпускного».

«Для подготовки мероприятия и в целях безопасности выпускников с 6 часов 28 июня и до окончания праздника будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны от 2-го Институтского переулка до улицы Энгельса, а также по улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина», – уточнили представители городских властей.

️Кроме того, в этот же период закроют для посещения всю центральную часть парка.

Прогуляться можно будет в лесу за центральным карьером и по дорожкам от стадиона имени Елены Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube