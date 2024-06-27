В горах Южного Урала открывают бесплатные стоянки

На Таганае вновь открыли бесплатные стоянки.
Как сообщили РИА «Новый День» ️в пресс-службе национального парка «Таганай», дожди сократили угрозу пожаров в заповеднике практически до минимума.
В связи с этим ранее закрывавшиеся бесплатные стоянки у Горбатого моста, «Веселый ключ» и Гарбера вновь открыты для размещения там палаток.
Но даже сейчас необходимо соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, предупреждают сотрудники парка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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