В горах Южного Урала открывают бесплатные стоянки

На Таганае вновь открыли бесплатные стоянки.

Как сообщили РИА «Новый День» ️в пресс-службе национального парка «Таганай», дожди сократили угрозу пожаров в заповеднике практически до минимума.

В связи с этим ранее закрывавшиеся бесплатные стоянки у Горбатого моста, «Веселый ключ» и Гарбера вновь открыты для размещения там палаток.

Но даже сейчас необходимо соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, предупреждают сотрудники парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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