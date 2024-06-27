Миасский завод обязали выплатить 2,5 миллиона рублей рабочему, лишившемуся ноги

В Миассе по суд взыскал 2,5 миллиона рублей в пользу работника, потерявшего ногу в результате несчастного случая на производстве.

Как сообщили РИА «Новый День» ️в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку по обращению местного жителя, получившего травму на производстве.

Выяснилось, что в ноябре 2023 года с работником АО «Сталепромышленная компания» на производстве произошел несчастный случай. В результате мужчина потерял ногу и получил инвалидность.

При расследовании несчастного случая в действиях работника фактов грубой неосторожности не установлен.

Прокурор в интересах работника обратился в суд с иском о возмещении причиненного морального вреда.

Суд взыскал с предприятия в пользу работника компенсацию морального вреда в 2,5 миллионов рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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