В Челябинской области запретили продажу пива по ночам

Южноуральские парламентарии ограничили ночную продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Челябинской области» депутаты регионального законодательного собрания утвердили сегодня, 27 июня.

Напомним, в апреле текущего года регионы получили полномочия по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. После этого южноуральские парламентарии решили скорректировать региональный закон, так как жители региона неоднократно жаловались на работу ночных «наливаек», давно уже ставших для них настоящей головной болью.

Согласно новациям, теперь розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи допускается только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, расположенных в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях.

При этом для всех заведений, исключая рестораны, ограничивается время реализации пива и других слабоалкогольных напитков.

В барах, кафе и буфетах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, продажа таких напитков запрещена в рабочие дни в период с 22:00 до 10:00, а в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни – с 23:00 до 10:00. Исключение составит новогодняя ночь – период времени с 22 часов 31 декабря до 03 часов 1 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

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