Челябинского депутата будут судить за подделку документов

Депутат одного из райсоветов Челябинска предстанет перед судом за подделку паспорта и водительских прав.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата районного совета депутатов.

Парламентария обвиняют в приобретении, хранении, перевозке и использовании заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения.

По версии следствия, челябинец, лишенный права управления транспортными средствами, купил у неизвестного поддельные паспорт гражданина Киргизии и водительское удостоверение на свое имя, предоставляющее право на управление транспортным средством категории «В» на территории России.

В январе текущего года во время ночного патрулирования дороги в Челябинске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. За рулем был депутат, который и попытался предъявить полицейским фальшивки.

Вину в совершении преступления парламентарий признал, от дачи показаний отказался.

️Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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