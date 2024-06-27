Челябинский подросток предстанет перед судом за избиение в трамвае

В Челябинске подросток предстанет перед судом за избиение в трамвае пассажира.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 17-летнего челябинца, обвиняемого по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В один из декабрьских вечеров 2023 года он ехал в трамвае и громко включил музыку в телефоне. Один из пассажиров сделал ему замечание. В ответ подросток дважды ударил мужчину кулаком в лицо, сломав ему нижнюю челюсть.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Калининского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

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