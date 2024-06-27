В центре Челябинска ограничили движение

На шесть дней ограничили движение по улице Кузнецова в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сложности автомобилистов связаны с проведением работ на инженерных сетях.

«До 2 июля затруднен проезд в районе дома №1а при движении к улице Блюхера», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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