В центре Челябинска ограничили движение

На шесть дней ограничили движение по улице Кузнецова в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сложности автомобилистов связаны с проведением работ на инженерных сетях.
«До 2 июля затруднен проезд в районе дома №1а при движении к улице Блюхера», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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